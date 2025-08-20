На предприятии «Каширахлеб» отметили 60-летие с момента начала работы
ООО «Каширахлеб» отметило 60-летие со старта работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В 1965 году вступил в строй каширский хлебокомбинат, который объединил работавшие в Кашире с 1930 года пекарни.
Важное для городского округа предприятие теперь называется ООО «Каширахлеб». Отечественный производитель 60 лет сохраняет традиции хлебопекарной отрасли, расширяет ассортимент, заботиться о сотрудниках.
Секрет необычного вкуса каширского хлеба раскрыла гендиректор ООО «Каширахлеб» Валентина Буланова.
«При производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий мы используем традиционные рецепты с применением натурального сырья. Так, рецептура батона «Нарезной» не менялась все годы. Работаем в соответствии с ГОСТами. Выпекаем разные виды хлеба, булочки с начинкой и без, торты, пирожные, печенье, сухари, пироги и пирожки. Планируем до конца года обновить ассортимент на пять новых изделий. Что это будет, пока секрет», – сказала Буланова.Продукция ООО «Каширахлеб» пользуется высоким спросом и за пределами городского округа. Её покупают жители соседних округов. Предприятие – в числе обеспечивающих продовольственную безопасность.
ООО «Каширахлеб» также помогает развивать гастрономический туризм. В Кашире рядом с Никитским монастырём работает магазин «Булочная», а в водонапорной башне на улице Советской – «Хлебная лавка». Её строительство начинали 100 лет назад.