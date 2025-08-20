На предприятии «Каширахлеб» отметили 60-летие с момента начала работы

20 августа 2025, 15:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

ООО «Каширахлеб» отметило 60-летие со старта работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В 1965 году вступил в строй каширский хлебокомбинат, который объединил работавшие в Кашире с 1930 года пекарни.





Важное для городского округа предприятие теперь называется ООО «Каширахлеб». Отечественный производитель 60 лет сохраняет традиции хлебопекарной отрасли, расширяет ассортимент, заботиться о сотрудниках.



Секрет необычного вкуса каширского хлеба раскрыла гендиректор ООО «Каширахлеб» Валентина Буланова.

«При производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий мы используем традиционные рецепты с применением натурального сырья. Так, рецептура батона «Нарезной» не менялась все годы. Работаем в соответствии с ГОСТами. Выпекаем разные виды хлеба, булочки с начинкой и без, торты, пирожные, печенье, сухари, пироги и пирожки. Планируем до конца года обновить ассортимент на пять новых изделий. Что это будет, пока секрет», – сказала Буланова.