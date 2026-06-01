«Единая Россия» организовала в МО праздничные мероприятия ко Дню защиты детей
Ко Дню защиты детей в Коломне открылся после ремонта Центр детского творчества, а в деревне Загорье Солнечногорского округа — новая детская площадка. Представители партии провели масштабные детские праздники по всему региону.
Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов, ребятам, проходящим лечение в больницах, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей. В Балашихе секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым навестили детей в Московском областном онкологическом диспансере — сейчас там проходят лечение 58 ребят.
«Глядя на вас, нам есть чему поучиться: искренней любви, умению беречь и поддерживать друг друга – такое дано далеко не каждому взрослому. Это то, что действительно исцеляет, настраивает на победу и придаёт уверенность. Скорейшего выздоровления, возвращения домой к своим любимым делам. Пусть ваши самые искренние мечты сбываются», — обратился к детям Игорь Брынцалов.
В Коломне в День защиты детей по народной программе «Единой России» свои двери распахнул обновлённый Центр детского творчества. В двухэтажном корпусе площадью почти 2000 квадратных метров провели полное обновление. Сегодня он оснащён новой мебелью, компьютерной техникой и лабораториями для занятий VR, 3D-моделированием и робототехникой. В новом центре — 25 просторных классов, зрительный зал и множество кружков.
«Мы давно живём в Колычево и очень ждали такой центр. Раньше приходилось возить детей в город, а теперь всё рядом — и ораторское искусство, и театральный кружок. Выбор огромный, хочется попробовать всё», — рассказала мама двоих детей Светлана Сенюшкина.
В деревне Загорье Солнечногорска 1 июня началось с детского смеха, шаров и звонких команд аниматоров. Праздник совпал с торжественным открытием новой игровой площадки, построенной по инициативе жителей. Сегодня там установлены игровые модули, уложено безопасное покрытие, организованы зоны отдыха для родителей и сделано освещение.