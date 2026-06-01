«Единая Россия» организовала в МО праздничные мероприятия ко Дню защиты детей

01 июня 2026, 20:12

Ко Дню защиты детей в Коломне открылся после ремонта Центр детского творчества, а в деревне Загорье Солнечногорского округа — новая детская площадка. Представители партии провели масштабные детские праздники по всему региону.





Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов, ребятам, проходящим лечение в больницах, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей. В Балашихе секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым навестили детей в Московском областном онкологическом диспансере — сейчас там проходят лечение 58 ребят.





«Глядя на вас, нам есть чему поучиться: искренней любви, умению беречь и поддерживать друг друга – такое дано далеко не каждому взрослому. Это то, что действительно исцеляет, настраивает на победу и придаёт уверенность. Скорейшего выздоровления, возвращения домой к своим любимым делам. Пусть ваши самые искренние мечты сбываются», — обратился к детям Игорь Брынцалов.

«Мы давно живём в Колычево и очень ждали такой центр. Раньше приходилось возить детей в город, а теперь всё рядом — и ораторское искусство, и театральный кружок. Выбор огромный, хочется попробовать всё», — рассказала мама двоих детей Светлана Сенюшкина.