«Единая Россия» запустила курс обучения для начинающих политиков

08 апреля 2026, 10:27

Образовательный курс «ПолитСтарт» для кандидатов, планирующих впервые принять участие в выборах, запустила «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.





На участие в проекте зарегистрировались уже более 250 жителей Московской области. Курс включает в себя онлайн-лекции и очные мероприятия.





«Очных встреч будет четыре. Они пройдут в Пушкине, Коломне, Лобне и Химках. В этих округах осенью состоятся выборы в местные Советы депутатов. Спикерами выступят политики, электоральные юристы, медиаменеджеры и профессиональные политические консультанты», — рассказал координатор проекта «ПолитСтарт» в Подмосковье, депутат Госдумы Александр Толмачёв.