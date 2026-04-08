«Единая Россия» запустила курс обучения для начинающих политиков
Образовательный курс «ПолитСтарт» для кандидатов, планирующих впервые принять участие в выборах, запустила «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.
На участие в проекте зарегистрировались уже более 250 жителей Московской области. Курс включает в себя онлайн-лекции и очные мероприятия.
«Очных встреч будет четыре. Они пройдут в Пушкине, Коломне, Лобне и Химках. В этих округах осенью состоятся выборы в местные Советы депутатов. Спикерами выступят политики, электоральные юристы, медиаменеджеры и профессиональные политические консультанты», — рассказал координатор проекта «ПолитСтарт» в Подмосковье, депутат Госдумы Александр Толмачёв.Основной образовательный блок завершится в конце апреля. После этого участники получат наставников регионального и федерального уровней.