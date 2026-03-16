«Единая Россия» поздравила коммунальщиков с профессиональным праздником

16 марта 2026, 15:46

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба областного отделения партии «Единая Россия»)

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил сотрудников ЖКХ с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Он отметил, что минувшая зима не раз бросала коммунальщикам Московской области сложные вызовы, но они сумели со всем справиться.





«Ваш труд часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся. При этом именно вы стоите за привычным комфортом в наших домах, теплом и светом в школах и больницах. Вы ликвидируете аварии на ледяном ветру, устраняете поломки сетей, расчищаете дворы», — сказал Игорь Брынцалов.