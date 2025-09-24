«Единая Россия» открыла голосование в конкурсе «Народный депутат»

24 сентября 2025, 09:50

Фото: ЦИК России

«Единая Россия» открыла голосование за лучшие практики работы муниципальных депутатов в рамках конкурса «Народный депутат», которое продлится до 15 октября. Участие принимают депутаты 58 регионов, представившие проекты и решения, направленные на улучшение жизни жителей своих муниципалитетов, сообщает ЦИК России.





По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, работа муниципального депутата — это ежедневное взаимодействие с людьми и поиск ответов на их запросы, что напрямую влияет на доверие к власти



«Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул он.