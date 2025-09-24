«Единая Россия» открыла голосование в конкурсе «Народный депутат»
«Единая Россия» открыла голосование за лучшие практики работы муниципальных депутатов в рамках конкурса «Народный депутат», которое продлится до 15 октября. Участие принимают депутаты 58 регионов, представившие проекты и решения, направленные на улучшение жизни жителей своих муниципалитетов, сообщает ЦИК России.
По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, работа муниципального депутата — это ежедневное взаимодействие с людьми и поиск ответов на их запросы, что напрямую влияет на доверие к власти
«Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул он.Поддержать можно одного или нескольких депутатов своего муниципалитета. Лучшие практики будут распространены и в других регионах. Конкурс проводится в Год муниципального депутата, объявленный на последнем съезде «Единой России». Его цель — поддержка и распространение эффективных форм работы с избирателями на местном уровне.