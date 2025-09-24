В Подмосковье началась регистрация на экологический диктант «ЭкоТолка»

24 сентября 2025, 09:29

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Началась регистрация площадок для проведения ежегодного экологического диктанта «ЭкоТолк». Проект реализуется с 2022 года по инициативе одноимённой ассоциации при поддержке Президентского фонда «Природа», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





В 2025 году диктант пройдет под девизом «Планета — наш общий дом» и будет посвящён вопросам экологии Земли и освоения космоса. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил значимость акции.





«Экодиктант — масштабное и очень значимое мероприятие в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Жители Подмосковья — одни из самых активных участников, в прошлом году две наших школьницы вошли в число победителей. Надеюсь, и в этом сезоне мы увидим множество подмосковных участников, будем болеть за них», — сказал он.

С момента старта проект охватил 170 стран и все субъекты России, а в прошлом году собрал свыше 7 миллионов участников. Регистрация площадок завершится 1 октября, а сам диктант пройдёт с 2 по 24 октября в очном и онлайн-форматах.

Подробности доступны на

сайте

(12+).

