В городском округе Щёлково назвали срок запуска отопления
Видео: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков провёл оперативное совещание в расширенном составе с участием представителей соседних городских округов Фрязино и Лосино-Петровского. Главной темой стала подача тепла, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва на этой неделе начинаем включать отопление. В первую очередь подадим его на социальные объекты – в школы, детские сады и больницы, следом – в многоквартирные дома», – сказал Булгаков.Ранее в округе провели пробные топки, чтобы убедиться в готовности всех систем. Всего в Щёлкове – 65 котельных. В 52 из них проверки уже состоялись, остальные завершатся в ближайшие дни.
Сейчас специалисты выравнивают давление в сетях, устраняют последние замечания, чтобы зимний сезон прошёл с комфортом для всех жителей Щёлкова, Фрязина и Лосино-Петровского.
Как отметили в администрации, этой осенью в округе завершат масштабную модернизацию объектов теплоснабжения, в рамках которой проводят 19 мероприятий. Речь идёт об обновлении котельных, тепловых пунктов и сетей. На это направили более двух миллиардов рублей.