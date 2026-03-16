В Орехово-Зуевском округе вернули в оборот 7,7 га сельхозземли

16 марта 2026, 14:20

Три участка земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,71 га в Орехово-Зуевском округе, изъятых у нерадивых владельцев, продали через аукцион за почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Участки расположены рядом с деревней Сальково. Проверка земельного контроля показала, что они не обрабатываются и заросли сорняками. В связи с этим началось судебное разбирательство, и в 2023 году Орехово-Зуевский городской суд принял решение изъять эти земли для дальнейшей продажи через публичный аукцион.





«Землевладельцы обязаны поддерживать состояние участков так, чтобы они сохраняли плодородие и могло приносить пользу обществу», — подчеркнул глава Минмособлиущества Тихон Фирсов.