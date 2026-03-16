Строительная готовность перехода над ж/д путями в Одинцове достигла около 20%

16 марта 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути строят в Одинцове в районе пересечения улиц Вокзальная и Баковская. В настоящее время готовность объекта составляет около 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас на площадке закончили подготовительные работы и приступили к устройству ростверка — горизонтальной конструкции, соединяющей верхние части свай. Параллельно ведётся разработка котлована под шахту лифта.





«Движение по переходу планируется открыть до конца текущего года», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.