В Наро-Фоминске вручили почётные грамоты лучшим работникам ЖКХ
Вручение благодарственных писем и почётных грамот представителям жилищно-коммунальной сферы Наро-Фоминского округа состоялось 15 марта, в день их профессионального праздника, в ДК «Созвездие» . Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Со сцены в адрес коммунальщиков звучали слова благодарности, а зал встречал героев вечера аплодисментами.
«Работники ЖКХ — это люди особой закалки, готовые прийти на помощь в любое время дня и ночи», — заявили ведущие торжественного вечера.Они добавили, что коммунальную сферу часто критикуют, но при этом в случае любого ЧП за дело берутся люди, которые всё исправляют.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России каждое третье воскресенье марта.