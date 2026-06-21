«Единая Россия» поздравила медработников с профессиональным праздником
21 июня свой профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитары, фармацевты и все, кто работает в сфере здравоохранения.
С поздравлением к ним обратился председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Он отметил, что медицина относится к одной из самых благородных и ответственных профессий.
«Врачи, фельдшеры, медсестры, бригады скорой помощи – каждый день вы спасаете жизни, возвращаете здоровье, дарите людям надежду. Ваш труд требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, огромной душевной самоотдачи, терпения и милосердия», – подчеркнул спикер.Он добавил, что поддержка сферы здравоохранения остается одним из главных приоритетов работы региональных властей. Так, в Подмосковье строят новые поликлиники, капитально ремонтируют больницы и закупают передовое оборудование.
Брынцалов заверил, что работа по созданию комфортных условий труда для коллективов и качественного лечения для пациентов будет продолжена. В завершение он поблагодарил медиков за верность призванию, бессонные ночи и спасенные жизни, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.