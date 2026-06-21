«Единая Россия» поздравила медработников с профессиональным праздником

21 июня 2026, 09:48

Фото: подмосковное отделение «Единой России»

21 июня свой профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитары, фармацевты и все, кто работает в сфере здравоохранения.





С поздравлением к ним обратился председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Он отметил, что медицина относится к одной из самых благородных и ответственных профессий.

«Врачи, фельдшеры, медсестры, бригады скорой помощи – каждый день вы спасаете жизни, возвращаете здоровье, дарите людям надежду. Ваш труд требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, огромной душевной самоотдачи, терпения и милосердия», – подчеркнул спикер.