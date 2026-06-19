Подмосковье вышло в лидеры по числу медицинских малых и средних компаний

19 июня 2026, 22:51

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области работают более 6% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства медицинской сферы, ведущих деятельность в России. Под свои проекты они привлекли 142 миллиона рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья и Корпорации МСП.





Корпорация является оператором Национальной гарантийной системы.

«Сегмент МСП в Подмосковье продолжает укрепляться. Это компании, выпускающие почти всё – от товаров повседневного спроса до высокотехнологичной продукции. Немало среди них и компаний медицинского профиля – более 6% от общего числа профильных МСП России. Под реализацию своих проектов благодаря корпорации МСП с начала года они привлекли свыше 140 миллионов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Малый и средний бизнес не только поставляет продукцию для медучреждений и обеспечивает работу частных клиник. Сегодня порядка 5000 малых и средних предприятий в России занимаются производством медицинских инструментов и высокотехнологичного медицинского оборудования. За три года их количество увеличилось более чем на 40%, а за пять лет – почти на 80%», – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.