В Подмосковье пройдут финалы чемпионата любительской молодёжной хоккейной лиги
В Серпухове и Дмитрове 21 июня состоятся финальные матчи открытого чемпионата любительской молодёжной хоккейной лиги среди команд профессиональных образовательных организаций. Определятся победители сезона 2025/2026, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В борьбе за золото встретятся команда Губернского колледжа из Серпухова и Воскресенского колледжа. Матч за первое место состоится в ледовом дворце «Пограничный» в Серпухове.
За бронзовые награды поспорят команда Дмитровского института непрерывного образования и люберецкая команда Российской таможенной академии. Их встреча пройдёт в ледовом дворце «Дмитров».
Расписание финальных можно найти по ссылке.
Открытый чемпионат любительской молодёжной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных организаций Московской области. Турнир проводят для популяризации хоккея, поддержки студенческого спорта и формирования здорового образа жизни среди молодёжи.
За бронзовые награды поспорят команда Дмитровского института непрерывного образования и люберецкая команда Российской таможенной академии. Их встреча пройдёт в ледовом дворце «Дмитров».
Расписание финальных можно найти по ссылке.
Открытый чемпионат любительской молодёжной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных организаций Московской области. Турнир проводят для популяризации хоккея, поддержки студенческого спорта и формирования здорового образа жизни среди молодёжи.