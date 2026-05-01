«Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с 1 Мая
С 1 Мая — днём весны и созидательного труда — поздравил жителей Московской области секретарь регионального отделения «Единой России», спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Брынцалов отметил, что этот праздник имеет для россиян особое значение.
«Стойкость и трудолюбие наших людей играли ключевую роль в сложные исторические моменты. Подвиг тех, кто ковал Победу у станков в годы Великой Отечественной войны, сменился самоотверженным трудом по восстановлению разрушенных городов и заводов», — отметил спикер Мособлдумы.Он добавил, что и сейчас регион работает на полную мощность и создаёт надёжный тыл бойцам специальной военной операции. А задача парти состоит в том, чтобы обеспечить трудящимся достойную оплату и социальные гарантии.
«Желаю жителям Московской области крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть в домах царят мир и согласие», — завершил поздравление Брынцалов.