В парках Подмосковья стартует выездная вакцинация питомцев

30 апреля 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сделать питомцу прививки и зарегистрировать его в едином региональном реестре в Московской области можно будет прямо в парке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В мае мобильные ветеринарные пункты будут работать на 46 локациях в 30 округах.





«В передвижных офисах будут проводить бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства препаратом «Рабикан», чипировать их и вносить в реестр. Оплачивать при этом нужно будет только стоимость чипа», — говорится в сообщении.