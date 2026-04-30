В парках Подмосковья стартует выездная вакцинация питомцев
Сделать питомцу прививки и зарегистрировать его в едином региональном реестре в Московской области можно будет прямо в парке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В мае мобильные ветеринарные пункты будут работать на 46 локациях в 30 округах.
«В передвижных офисах будут проводить бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства препаратом «Рабикан», чипировать их и вносить в реестр. Оплачивать при этом нужно будет только стоимость чипа», — говорится в сообщении.5 мая ветеринары будут принимать 14:00 до 16:00 в Красногорске — у входа в парк напротив дома №8 по Парковой улице, 7 мая — с 10:00 до 13:00 в центральном парке Реутова, а 8 мая — с 15:00 до 16:00 в рузском парке «Городок».
Полный график локаций с временем приёма опубликован на портале «МОй АПК».