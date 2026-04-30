В Протвине благоустроят сквер «Мирабель»
Благоустройство сквера «Мирабель» планируют провести в городе Протвино округа Серпухов в текущем году. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Работы запланированы в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа. Начальная цена лота составляет 171 миллион 760 тысяч 693 рубля 50 копеек. Заявки принимаются до 13 мая.«Подрядчик должен будет благоустроить сквер общей площадью 1,62 га», — говорится в сообщении.