«Единая Россия» поздравила жительниц Подмосковья с 8 марта

08 марта 2026, 14:11

Фото: Администрация округа Фрязино

Представители «Единой России» организовали для жительниц Московской области концерты, творческие вечера, мастер-классы и другие мероприятия в честь Международного женского дня.





Секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что этот весенний праздник традиционно согрет словами признательности и уважения к женщинам.

«Вы создаете гармонию вокруг себя, трепетно относитесь к семейным ценностям, воспитываете будущее поколение. И в то же время вы добиваетесь выдающихся результатов в науке, бизнесе и общественной деятельности», — добавил он.

«Пусть этот день будет таким же теплым, солнечным и нежным, как вы. Пусть он подарит вам много счастья и внимания, как делаете это вы для своих близких. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого прекрасного!» — заключил Брынцалов.