Достижения.рф

Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

оригинал Фото: телеграм/@vorobiev_live

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта. Публикация есть в телеграм-канале чиновника.



Он отметил, что есть повод сказать спасибо прекрасной половине человечества не только за тепло и заботу, но и за силу, мудрость и огромную роль в жизни каждого. Этот день — про уважение и признание, про любовь и поддержку, которые виновницы торжества дарят миру, подчеркнул глава региона.

Фото: телеграм/@vorobiev_live

«Ваша поддержка, терпение и вера — это фундамент, на котором держится наш общий дом. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие», — написал Воробьев, обращаясь к женам и матерям военнослужащих.

Фото: телеграм/@vorobiev_live

В заключении губернатор пожелал здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, чтобы в доме всегда было спокойно в сердце — светло, а рядом находились близкие и надежные люди.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0