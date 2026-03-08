Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

08 марта 2026, 11:56

оригинал Фото: телеграм/@vorobiev_live

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта. Публикация есть в телеграм-канале чиновника.





Он отметил, что есть повод сказать спасибо прекрасной половине человечества не только за тепло и заботу, но и за силу, мудрость и огромную роль в жизни каждого. Этот день — про уважение и признание, про любовь и поддержку, которые виновницы торжества дарят миру, подчеркнул глава региона.



«Ваша поддержка, терпение и вера — это фундамент, на котором держится наш общий дом. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие», — написал Воробьев, обращаясь к женам и матерям военнослужащих.