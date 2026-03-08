Воробьев поздравил с 8 марта семью кавалера Ордена Мужества

08 марта 2026, 10:36

оригинал Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Лобне семью Олега Шорикова, награжденного Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





Олега мобилизовали в октябре 2022 года. Он прошел подготовку и сражался на самых горячих участках фронта. Его позывной «Пионер» появился неслучайно — он всегда стремился быть первым и готов был прийти на помощь. В апреле 2024 года, доставляя боеприпасы на передовую, он попал под атаку дронов. Один из снарядов разорвался рядом, и боец получил тяжелое ранение. Ему провели сложнейшую операцию, но 1 мая героя не стало.



У Олега остались мама Светлана Александровна, жена Ирина и две дочери — восьмилетняя Саша и 13-летняя Маша. В Международный женский день глава региона навестил семью, пожелав ей здоровья и благополучия.

«Мы знаем, какая у вас дружная семья, как вы поддерживаете друг друга — вы большие молодцы. <…> Пусть в вашем доме всегда будет так же тепло и уютно, а мама и бабушка как можно чаще радуются успехам Саши и Маши», — сказал Воробьев.