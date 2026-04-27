На борьбу со отключениями света в Подмосковье вышли 120 бригад электриков
120 бригад электриков от компаний «Мособлэнерго», «Россети — Московский регион» и «Мособлгаз» занимаются восстановлением энергоснабжения, прерванного из-за снегопада в разных округах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Все аварийные и коммунальные, а также дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы.
«Ход восстановительных работ на моём личном контроле», — написал Андрей Воробьёв на своём канале в мессенджере МАХ.Губернатор также сообщил, что в ликвидации последствий, помимо электриков, задействованы 22 бригады Комитета лесного хозяйства Подмосковья, которые занимаются расчисткой просек под ЛЭП, и 114 сотрудников Мосавтодора, в распоряжении которых 93 единицы техники. Кроме того, в режим готовности привели 100 бригад МЧС.