«Единая Россия» проведёт в Подмосковье Декаду приёма граждан
Декаду приёма граждан, посвящённую дню создания «Единой России», проведут в региональной и муниципальных общественных приёмных Московской области с 1 по 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Жители Подмосковья смогут пообщаться с депутатами всех уровней, секретарям местных отделений «Единой России», а также представителям профильных ведомств.
«С 1 по 10 декабря во всех общественных приёмных «Единой России» традиционно проведут встречи с гражданами. Каждый приём будет посвящён определенной тематике, наиболее волнующей жителей региона. Наша цель — получить обратную связь и решить как можно больше проблем», — сказала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приёмной партии Алла Полякова.Встречи посвятят вопросам социальной поддержки, защиты прав трудящихся, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, поддержки материнства и детства, предпринимательской деятельности и пр.