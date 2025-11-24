«Единая Россия» проведёт в Подмосковье Декаду приёма граждан

24 ноября 2025, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Декаду приёма граждан, посвящённую дню создания «Единой России», проведут в региональной и муниципальных общественных приёмных Московской области с 1 по 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Жители Подмосковья смогут пообщаться с депутатами всех уровней, секретарям местных отделений «Единой России», а также представителям профильных ведомств.





«С 1 по 10 декабря во всех общественных приёмных «Единой России» традиционно проведут встречи с гражданами. Каждый приём будет посвящён определенной тематике, наиболее волнующей жителей региона. Наша цель — получить обратную связь и решить как можно больше проблем», — сказала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приёмной партии Алла Полякова.