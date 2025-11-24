В Сергиевом Посаде продолжается строительство ЖК «Белый город»
В городском округе Сергиев Посад продолжают возводить жилой комплекс «Белый город», который реализует ГК «Корпорация КОШЕЛЕВ». На сегодняшний день в эксплуатацию уже ввели восемь корпусов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Территория жилого комплекса соответствует ключевым требованиям благоустройства:
- безопасность обеспечивают закрытый двор, система видеонаблюдения и отсутствие машин;
- эстетика формирует вкус: продуман ландшафт, размещены современные арт-объекты;
- разнообразие зон — игровые площадки, спортивные комплексы, уютные места для отдыха.
Специалисты отмечают, что ранее их имена не были официально увековечены. Улицы ЖК получили названия в честь руководителей обороны, превращаясь в символический памятник тому историческому периоду.
Территория строительства находится на месте, где в годы Смуты располагались войска противника.
«Белый город» расположен недалеко от исторического центра Сергиева Посада, что обеспечивает жителям доступ к развитой городской инфраструктуре. Рядом находятся парки, торговые центры, рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы.
Проект предусматривает создание собственной инфраструктуры: в будущем в комплексе появятся школы, детские сады, крупный торговый центр, гостиницы различных категорий и другие объекты.