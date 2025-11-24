Достижения.рф

В Сергиевом Посаде продолжается строительство ЖК «Белый город»

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Сергиев Посад продолжают возводить жилой комплекс «Белый город», который реализует ГК «Корпорация КОШЕЛЕВ». На сегодняшний день в эксплуатацию уже ввели восемь корпусов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.



Территория жилого комплекса соответствует ключевым требованиям благоустройства:

  • безопасность обеспечивают закрытый двор, система видеонаблюдения и отсутствие машин;
  • эстетика формирует вкус: продуман ландшафт, размещены современные арт-объекты;
  • разнообразие зон — игровые площадки, спортивные комплексы, уютные места для отдыха.
Название комплекса отсылает к героям обороны Троице-Сергиева монастыря 1608–1610 годов.

Специалисты отмечают, что ранее их имена не были официально увековечены. Улицы ЖК получили названия в честь руководителей обороны, превращаясь в символический памятник тому историческому периоду.

Территория строительства находится на месте, где в годы Смуты располагались войска противника.

«Белый город» расположен недалеко от исторического центра Сергиева Посада, что обеспечивает жителям доступ к развитой городской инфраструктуре. Рядом находятся парки, торговые центры, рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы.

Проект предусматривает создание собственной инфраструктуры: в будущем в комплексе появятся школы, детские сады, крупный торговый центр, гостиницы различных категорий и другие объекты.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0