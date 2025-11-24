В Сергиевом Посаде продолжается строительство ЖК «Белый город»

24 ноября 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Сергиев Посад продолжают возводить жилой комплекс «Белый город», который реализует ГК «Корпорация КОШЕЛЕВ». На сегодняшний день в эксплуатацию уже ввели восемь корпусов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.





Территория жилого комплекса соответствует ключевым требованиям благоустройства: