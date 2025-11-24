Спасатели Подмосковья сдали экзамен по управлению беспилотниками

24 ноября 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в Павловском Посаде сотрудники противопожарно-спасательной службы Московской области сдали экзамен на управление беспилотными летательными аппаратами. За ходом подготовки наблюдал начальник организации Мянсур Якубов, сообщили в Мособлпожспасе.





Замначальника ГКУ Сергей Щетинин рассказал, что в этом году пожарные и спасатели активно осваивают технологии применения беспилотников при работе в высотных зданиях. Программа уже перешла в практическую стадию.





«В настоящее время активно ведется обучение спасателей управлению беспилотными летательными аппаратами. Пятинедельный курс проходит на двух точках дислокации – в Звенигороде и Павловском Посаде», — сказал Сергей.

​Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»



​Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

