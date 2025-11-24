Спасатели Подмосковья сдали экзамен по управлению беспилотниками
В учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в Павловском Посаде сотрудники противопожарно-спасательной службы Московской области сдали экзамен на управление беспилотными летательными аппаратами. За ходом подготовки наблюдал начальник организации Мянсур Якубов, сообщили в Мособлпожспасе.
Замначальника ГКУ Сергей Щетинин рассказал, что в этом году пожарные и спасатели активно осваивают технологии применения беспилотников при работе в высотных зданиях. Программа уже перешла в практическую стадию.
«В настоящее время активно ведется обучение спасателей управлению беспилотными летательными аппаратами. Пятинедельный курс проходит на двух точках дислокации – в Звенигороде и Павловском Посаде», — сказал Сергей.Вскоре весь процесс обучения сосредоточат на базе учебного центра в Павловском Посаде. Там установили учебную башню, на которой спасатели отрабатывают заход дронов в окна верхних этажей и доставку пострадавшим необходимых средств. Первая группа специалистов завершила обучение в день экзамена, вторая выходит на практику уже на неделе, третья приступит к теории 1 декабря. До конца года планируют подготовить около 50 операторов.
Подразделения получили 20 комплектов оборудования для работы БПЛА, к концу года их будет ещё больше. Дополнительно учреждение ждёт три тяжелых беспилотника — платформы с расширенным функционалом для тушения пожаров, поиска людей и работы в сложных зонах. Для их использования необходимо обновление нормативной базы, поэтому применять технику в реальных условиях начнут немного позже.
Беспилотники смогут доставлять на верхние этажи здания средства тушения, спасательные маски, огнестойкие одеяла и оборудование для самоэвакуации. Тяжёлые модели возьмут на себя задачи, которые сейчас требуют присутствия спасателей в труднодоступных местах.