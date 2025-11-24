В Подмосковье к инновационной системе мониторинга подключили ещё 80 тыс. фонарей

24 ноября 2025, 10:15

оригинал Фото: istockphoto.com/isarescheewin

«Умный» мониторинг наружного освещения используется в Московской области. Сейчас к системе подключили ещё около 80 тысяч фонарей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





В настоящее время мониторинг охватывает более 192 тысяч фонарей, 6600 километров линий наружного освещения и 3900 распределительных шкафов.





«Мы не только расширяем охват инновационной системы мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал. Это обеспечивает более надёжную работу освещения и позволяет оперативно устранять неисправности», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.