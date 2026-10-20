Единый день диспансеризации прошёл в Волоколамске

20 октября 2026, 10:44

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Единый день диспансеризации провели 17 октября во взрослой поликлинике Волоколамска. Заведующий учреждением Руслан Корсаков сообщил, что обследование прошли 48 жителей округа старше 18 лет. Об этом сообщает Волоколамская взрослая поликлиника.







За несколько часов посетители заполнили анкеты, посетили терапевта, сделали ЭКГ и флюорографию. Программа включала общий и биохимический анализы крови.



Часть пациентов после первого этапа направят на расширенную диагностику. Врачи назначают дополнительные исследования при отклонениях в результатах, чтобы уточнить диагноз и вовремя заметить риски для здоровья.



Руслан Корсаков подчеркнул, что особенно важно регулярно проверять здоровье после 40 лет. В этом возрасте повышается риск гипертонии, диабета и онкологических заболеваний.



Диспансеризацию в Волоколамской взрослой поликлинике проводят и по будням — с 8:00 до 12:00. Запись доступна на региональном портале «Здоровье» и по номеру 122.