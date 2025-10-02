Единый диспетчерский центр Химкинского водоканала заработал по новому стандарту
В Подмосковье проводят трансформацию аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций. На новый формат уже перешли 52 РСО, обновление ещё 10 планируют завершить к середине октября.
Единый стандарт разработан на основе успешной практики Мособлгаза. Он предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единого центра управления, автоматизацию и цифровизацию процессов. Это касается приёма обращений, диагностики объектов, мониторинга с помощью искусственного интеллекта утечек и незаконных врезок, обновление офисов для приёма жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Единого диспетчерского центра Химкинского водоканала и поговорил с сотрудниками.
«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря диспетчерам, направлять аварийную службу на место. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала современном формате. И самое главное – наличие аварийных бригад со всем необходимым», – отметил глава региона.Химкинский водоканал обслуживает 20 водозаборных узлов, 21 водопроводную насосную станцию, 59 канализационных станций, свыше 450 км сетей водоснабжения и более 300 км сетей водоотведения.
Диспетчерскую оснастили современной техникой, на 20 ВЗУ округа установили датчики. Они выведены на цифровую панель, где отображаются критически важные параметры. За ними круглые сутки наблюдают диспетчеры. Предусмотрена также система предупредительного и аварийного оповещения о неполадках. Датчики позволяют сократить время устранения аварий на 20%.
«Поступающие заявки диспетчеры регистрируют и обрабатывают в информационной системе. Данные автоматически попадают на планшеты мастеров. Они всё оперативно получают и видят комментарии диспетчера. После выполнения работ подгружают туда информацию, фотоотчёт и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, а скорость реагирования увеличилась», – пояснил гендиректор ОАО «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин.С 2023 года в Химках реализуется трёхлетняя инвестиционная программа модернизации теплоснабжения. В этом году вместе с Мосэнерго обновили более 21 км сетей, автоматизировали котельные, где установили 91 датчик.