Единый диспетчерский центр Химкинского водоканала заработал по новому стандарту

02 октября 2025, 16:05

оригинал Андрей Воробьёв (в центре (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье проводят трансформацию аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций. На новый формат уже перешли 52 РСО, обновление ещё 10 планируют завершить к середине октября.





Единый стандарт разработан на основе успешной практики Мособлгаза. Он предполагает техническое перевооружение аварийных бригад и диспетчерских служб, создание единого центра управления, автоматизацию и цифровизацию процессов. Это касается приёма обращений, диагностики объектов, мониторинга с помощью искусственного интеллекта утечек и незаконных врезок, обновление офисов для приёма жителей.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Единого диспетчерского центра Химкинского водоканала и поговорил с сотрудниками.

«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря диспетчерам, направлять аварийную службу на место. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала современном формате. И самое главное – наличие аварийных бригад со всем необходимым», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Поступающие заявки диспетчеры регистрируют и обрабатывают в информационной системе. Данные автоматически попадают на планшеты мастеров. Они всё оперативно получают и видят комментарии диспетчера. После выполнения работ подгружают туда информацию, фотоотчёт и закрывают обращение. Таким образом, необходимость в телефонных звонках отпала, а скорость реагирования увеличилась», – пояснил гендиректор ОАО «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин.