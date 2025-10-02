Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил обновленный роддом в Химках

02 октября 2025, 14:02

оригинал Андрей Воробьёв (фото: Александра Степанова)

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв посетил обновлённый роддом в Химках, осмотрел палаты и отделения, пообщался с медперсоналом и поздравил рожениц. Теперь помощь здесь могут получать не только жительницы Химок, но и пациентки из Лобни, Долгопрудного и Мытищ, пресс-служба губернатора Московской области.





Роддом рассчитан на 102 койки и оснащён шестью родильными блоками, гинекологическим отделением, двумя операционными и палатой интенсивной терапии для новорожденных с современным оборудованием, включая кувезы и системы открытой реанимации.

«Здесь ежегодно вы сможете принимать более 1,5 тыс. родов. Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей. Раньше только в частных роддомах можно было увидеть все то, что мы видим здесь. Сегодня это наш стандарт», — сказал Воробьев.

Андрей Воробьёв (фото: Александра Степанова)



«Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были "золотые руки" наших сотрудников. Для малышей, которые нуждаются в наблюдении, или мам после кесарева сечения, в родильном доме есть отделение интенсивной терапии. Также мы проводим все виды диагностики беременных», — отметил он.