Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил обновленный роддом в Химках
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв посетил обновлённый роддом в Химках, осмотрел палаты и отделения, пообщался с медперсоналом и поздравил рожениц. Теперь помощь здесь могут получать не только жительницы Химок, но и пациентки из Лобни, Долгопрудного и Мытищ, пресс-служба губернатора Московской области.
Роддом рассчитан на 102 койки и оснащён шестью родильными блоками, гинекологическим отделением, двумя операционными и палатой интенсивной терапии для новорожденных с современным оборудованием, включая кувезы и системы открытой реанимации.
«Здесь ежегодно вы сможете принимать более 1,5 тыс. родов. Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей. Раньше только в частных роддомах можно было увидеть все то, что мы видим здесь. Сегодня это наш стандарт», — сказал Воробьев.
Для удобства женщин и рационального распределения потоков предусмотрены три приёмных отделения. Главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что в роддоме предусмотрены вертикальные роды, музыка и семейные палаты, что помогает роженицам чувствовать себя максимально комфортно.
«Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были "золотые руки" наших сотрудников. Для малышей, которые нуждаются в наблюдении, или мам после кесарева сечения, в родильном доме есть отделение интенсивной терапии. Также мы проводим все виды диагностики беременных», — отметил он.Роддом оснащён 540 единицами нового оборудования: аппараты УЗИ с 3D-изображением, кардиотокографы, эндоскопические стойки, аппараты искусственной вентиляции лёгких и реинфузии крови. Для молодых мам организованы индивидуальные палаты и комнаты для обучения уходу за новорожденными.
В регионе ежегодно рождается более 70 тыс. малышей, действуют семь перинатальных центров высшего уровня. До 2030 года планируется открыть новые корпуса в Видном, Балашихе и Мытищах, а также обновить роддома в Дмитрове, Королеве и Серпухове.