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Единый госэкзамен на 100 баллов сдали восемь люберецких выпускников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Высший балл по итогам ЕГЭ получили восемь выпускников школ городского округа Люберцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.



Максимальный результат получен по химии и литературе.

«Наши выпускники продемонстрировали отличные знания и получили максимальную оценку по литературе. Это Софья Бусыгина из гимназии № 41, Арсений Гильманов и Арина Сундукова из «Школы радости», Виктория Подрезова из лицея №4, а также Виктория Потапова из Кадетской школы. 100 баллов на ЕГЭ по химии набрали Милена Рахмушова из лицея №12, Мария Порфирьева из гимназии №56 и Никита Нестеров из гимназии №16 «Интерес». Поздравляю ребят, их наставников и родителей», – сказал Волков.
Как напомнили в пресс-службе администрации Люберец, в прошлом году высокие результаты на испытаниях продемонстрировали 17 местных выпускников.
Лора Луганская

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