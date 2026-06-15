Единый госэкзамен на 100 баллов сдали восемь люберецких выпускников
Высший балл по итогам ЕГЭ получили восемь выпускников школ городского округа Люберцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
Максимальный результат получен по химии и литературе.
«Наши выпускники продемонстрировали отличные знания и получили максимальную оценку по литературе. Это Софья Бусыгина из гимназии № 41, Арсений Гильманов и Арина Сундукова из «Школы радости», Виктория Подрезова из лицея №4, а также Виктория Потапова из Кадетской школы. 100 баллов на ЕГЭ по химии набрали Милена Рахмушова из лицея №12, Мария Порфирьева из гимназии №56 и Никита Нестеров из гимназии №16 «Интерес». Поздравляю ребят, их наставников и родителей», – сказал Волков.Как напомнили в пресс-службе администрации Люберец, в прошлом году высокие результаты на испытаниях продемонстрировали 17 местных выпускников.