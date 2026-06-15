На стройках в Люберцах нашли около 40 нелегальных мигрантов

15 июня 2026, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд, направленный на проверку соблюдения миграционного законодательства, провели полицейские на стройках в округе Люберцы. В результаты удалось выявить 38 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всего в ходе рейда по базам проверили 118 работников-иностранцев.





«В результате на 38 приезжих из стран Азии составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 23 из них находились на территории России нелегально», — говорится в сообщении.