В Люберцах по просьбе жителей начали обустройство тротуара

11 июня 2026, 17:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы приступили к строительству тротуара на улице Михельсона. Его протяжённость превысит 550 метров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Создать тротуар попросили местные жители на одной из встреч в формате выездной администрации.

«Специалисты приступили к обустройству комфортной пешеходной коммуникации. Уже выполнены работы по установке бордюрного камня, проведено устройство подстилающих слоёв из песка и щебня, произведены работы по трамбовке подстилающих слоёв», - рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.