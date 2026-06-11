В Люберцах по просьбе жителей начали обустройство тротуара
В городском округе Люберцы приступили к строительству тротуара на улице Михельсона. Его протяжённость превысит 550 метров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Создать тротуар попросили местные жители на одной из встреч в формате выездной администрации.
«Специалисты приступили к обустройству комфортной пешеходной коммуникации. Уже выполнены работы по установке бордюрного камня, проведено устройство подстилающих слоёв из песка и щебня, произведены работы по трамбовке подстилающих слоёв», - рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.
Завершить работы планируют до конца июня.
Как напомнили в пресс-службе, в этом году в Люберцах планируют провести капремонт 14 муниципальных автодорог. Суммарная протяжённость отремонтированных участков составит без малого 8,5 километров.