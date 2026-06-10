В трудовые отряды Люберец вступили более 480 подростков
27 трудовых отрядов организовали в образовательных учреждениях Люберец на период с 1 по 30 июня. В них вступили 485 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
О том, в каких сферах трудятся члены отрядов, рассказала замглавы округа — начальник управления образованием Виктория Бунтина.
«Ребята занимаются благоустройством школьной территории, обрезкой кустарников и деревьев, поливом и посадкой растений, косметическим ремонтом школ и школьной мебели, а также работают в школьных музеях и библиотеках», — сказала Бунтина.В администрации отметили, что подростки также могут временно трудоустроиться через сервис «Яндекс. Смена». Там предлагаются разовые задания от работодателей.