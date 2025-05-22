Единый госэкзамен в этом году сдадут более 39 тыс. подмосковных выпускников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области 23 мая начнётся основной период проведения Единого госэкзамена. Кампания продлится до 11 июня, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В этом году ЕГЭ сдадут более 35,5 выпускников 11 классов и 4264 выпускника прошлых лет. Всего участие в экзаменах примут более 39 тыс. человек, что на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя. В регионе организовано 256 пунктов проведения экзаменов, все они размещены на базе школ», – рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.В числе первых испытаний будут история, химия и литература. Как отметили в ведомстве, всё больше выпускников делают выбор в пользу инженерных, медицинских и IT-специальностей и сдают соответствующие предметы.
«В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в этом году введён новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Мы уже фиксируем положительную динамику - интерес школьников к этим дисциплинам растёт. Например, по сравнению с прошлым годом участников, выбравших химию, увеличилось на 33%», – поделилась статистикой Пильдес.Одна из особенностей кампании этого года – участие родителей выпускников в качестве общественных наблюдателей. В пунктах сдачи будут работать более 1 тыс. представителей родительского сообщества.
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