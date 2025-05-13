В Московской области стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Центр развития движения «Абилимпикс» Московской области
Соревнования в рамках отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» стартовали в Московской области, они продлятся до 30 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Соревнования будут проводиться на девяти площадках в профессиональных учебных организациях региона. Участниками отборочного этапа станут более 400 человек из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов России», — говорится в сообщении.Испытания будут проходить по 25 компетенциям, в числе которых «Мастер по приготовлению пиццы», «Социальная работа», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Адаптивная физическая культура» и пр.
Фото: Центр развития движения «Абилимпикс» Московской области
Участники, одержавшие победу на отборочном этапе, будут представлять свой регион в финале чемпионата, который состоится в Москве в октябре.
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