Последний звонок прозвенит для каширских школьников 24 мая

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Праздник «Последнего звонка» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в каширских школах ближайшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
24 мая со школой попрощаются более 800 ребят – 167 11-классников и 692 девятиклассника. Основной экзаменационный период стартует 21 мая.
Для учащихся 2-8 и 10 классов учебный год, согласно рекомендациям Минобразования Московской области, завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся до 31 августа.
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«С этого года при государственной итоговой аттестации будет применяться новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения испытаний. Все стационарные пункты оборудованы компьютерной техникой – компьютером, сканером и принтером. Они прошли апробации по это технологии», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Для учащихся 2-8 и 10 классов учебный год, согласно рекомендациям Минобразования Московской области, завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся до 31 августа.
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Лора Луганская