Последний звонок прозвенит для каширских школьников 24 мая

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с жителями поселка Жилево в формате выездной администрации. Он приехал туда вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, управляющих и ресурсоснабжающей компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.