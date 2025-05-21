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Последний звонок прозвенит для каширских школьников 24 мая

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Праздник «Последнего звонка» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в каширских школах ближайшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
24 мая со школой попрощаются более 800 ребят – 167 11-классников и 692 девятиклассника. Основной экзаменационный период стартует 21 мая.
«С этого года при государственной итоговой аттестации будет применяться новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения испытаний. Все стационарные пункты оборудованы компьютерной техникой – компьютером, сканером и принтером. Они прошли апробации по это технологии», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Для учащихся 2-8 и 10 классов учебный год, согласно рекомендациям Минобразования Московской области, завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся до 31 августа.

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Благоустройство и транспорт обсудили на выездной администрации в посёлке Жилево
21 мая 2025, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с жителями поселка Жилево в формате выездной администрации. Он приехал туда вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, управляющих и ресурсоснабжающей компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Житель обратился с просьбой об устройстве тротуарной дорожки к хоккейной площадке и об установке дополнительного освещения. По их словам, в вечернее время освещения для игр недостаточно.

Мужальских поручил профильным службам включить этот вопрос в план работ.

К главе округа также обратился староста села Васильевское Валерий Козлов.
«Изложил запрос жителей на асфальтирование «народной тропы» на кладбище и остановку, напомнил о выполнении работ по освещению. Глава округа сказал, что вопросы будут решены», – поделился староста.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В ходе встречи сельчане также подняли вопросы сферы ЖКХ, ремонта и строительства дорог, благоустройства посёлка и транспортного сообщения.
«В сельской местности обращения в основном касаются ремонта дорог, освещения, благоустройства и транспортного сообщения. Все вопросы зафиксированы и взяты в работу», – сказал Мужальских.
Он добавил, что часть вопросов, решение которых требует дополнительных денежных средств, детально обсудят с депутатским корпусом.

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«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая
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Пьяный проник в подмосковное домовладение, заснул и был задержан росгвардейцами
21 мая 2025, 10:20

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего жителя города Дмитрова, который незаконно проник в жилой дом в посёлке Запрудня. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К правоохранителям обратился взволнованный хозяин дома. Он сообщил, что соседи стали очевидцами взлома входной двери в его жилище в момент его отсутствия», – говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили спящего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Московскую область с зимовки возвращаются аисты
21 мая 2025, 10:15

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

В село Авдотьино городского округа Ступино вернулись местные знаменитости – пара белых аистов. В прошлом году птицы выбрали для строительства гнезда столб линии электропередачи на улице Гамалеи. Они вывели птенцов и осенью отправились на зимовку.
Недавно пернатые снова прилетели в обжитое место обустраивать свой летний дом. Они привели гнездо в порядок после зимы — выбросили негодные палки и мусор, а прорехи заделали. По словам местных жителей, если в прошлом году диаметр гнезда составлял около 1,5 м, то теперь достиг почти 2 м.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Многие жители селяне появление пернатых соседей добрым знаком и надеются, что в этом году аисты снова выведут потомство.

Как отмечают орнитологи, возвращение аистов на прежнее место гнездования – явление нередкое. У этих птиц сильна привязанность к своим домам, и они часто прилетают туда, где уже выводили птенцов.

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Подмосковные приставы заставили злостного алиментщика выплатить долг на 600 тыс. рублей
21 мая 2025, 10:00

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с гражданина задолженность по алиментам на 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«По решению суда мужчина должен был каждый месяц перечислять 20 тыс. рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей. Когда он в очередной раз уволился с официального места работы, начала копиться задолженность. В итоге она превысила 600 тыс. Гражданин не спешил её гасить, поэтому приставы запретили регистрационные действия в отношении девяти его автомобилей, четырёх автоприцепов, двух жилых домов и земельных участков под ними», – отметили в ГУРБ.
По данным ведомства, далее арестовали три грузовых фургона для дальнейшей принудительной реализации. Именно это подтолкнуло злостного алиментщика полностью погасить задолженность, а также оплатить 66 тыс. рублей исполнительского сбора.

Сейчас судебные приставы продолжают взыскивать текущие алименты уже на одного ребёнка должника, поскольку старший достиг совершеннолетия.

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В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи
21 мая 2025, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Главный эксперт комитета по делам молодежи администрации городского округа, председатель Подольской организации «Российский Союз Молодежи» Ольга Жукова стала победителем первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты для физических лиц» в номинации «Вдохновляй», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Полученный грант направлен на проведение форума советов обучающихся «Формула УСпеха», который планируется провести осенью.

Форум станет ключевой площадкой для укрепления и развития системы ученического самоуправления в Московской области. Цель проекта — создать единое информационное пространство для советов обучающихся, где они смогут делиться опытом, практиками и формировать совместные инициативы.

Организатором форума выступает Подольская организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Московской областной и Общероссийской организаций РСМ, а также Министерства информации и молодежной политики Московской области.

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