В Московской области назвали имена лучших работников дополнительного образования

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье подвели итоги регионального финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Этот конкурс – не просто проверка мастерства, а признание таланта, самоотдачи и любви к своему делу. В этом году участниками конкурса стали 485 педагогов из 50 муниципалитетов, что на 21,6% больше, чем годом ранее. За выход на региональный этап боролись 174 конкурсанта», – рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Абсолютным победителем стала педагог дополнительного образования гимназии №10 муниципального округа Луховицы Мирослава Ведерникова. Её также признали лучшей в номинации по естественнонаучной направленности.
Всего по итогам конкурсных испытаний победителей определили в девяти профессиональных номинациях.
Все победители регионального финального этапа будут представлять Московскую область в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2025».
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