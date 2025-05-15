В Московской области назвали имена лучших работников дополнительного образования

В Подольске на территории школы имени Д.И. Зернова стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.