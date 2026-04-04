Единый расчетный центр Подмосковья рассказал жителям, как получить консультацию по квартплате онлайн

04 апреля 2026, 18:05

ЕИРЦ Подмосковья открыл онлайн-консультации по квартплате

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Подмосковья могут получить консультации по начислениям и оплате ЖКУ через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







С помощью онлайн-сервиса можно отправлять обращения, загружать документы и получать справки, не посещая офис. Для получения помощи можно воспользоваться личным кабинетом на сайте мособлеирц.рф или приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн». На главной странице или в разделе «Сервис» найдите опцию «Отправить обращение» и выберите интересующую вас тему, например: расчеты и начисления, платежный документ, оплата, задолженности, прибор учета, качество услуг, лицевой счет и другие.



Заполните предложенную форму и в свободной форме опишите суть вашего вопроса. При необходимости прикрепите фотографии подтверждающих документов.



К примеру, чтобы обновить информацию о новом счетчике, выберите раздел «Прибор учета» и опцию «Корректировка данных ПУ». Укажите номер устройства, приложите его фотографию, а также документы о поверке или замене.





Ответ на ваше обращение будет предоставлен в течение 24 часов. Обратите внимание, что личный кабинет и приложение работают для пользователей ежедневно с 6:00 до 23:00.