Делегация Мозамбика увидела передовые технологии на одном из крупнейших мясокомбинатов в Подмосковье

04 апреля 2026, 12:32

Делегация Мозамбика посетила крупнейший мясокомбинат в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

3 апреля официальная делегация из Мозамбика во главе с Председателем Ассамблеи Республики Маргаридой Адамужи Талапой продолжила знакомство с технологиями агропромышленного комплекса Московской области и посетила «Мясокомбинат Клинский» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Гостей принимали сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, глава городского округа Клин Василий Власов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин и руководство комбината.







Председатель Ассамблеи Республики Мозамбик Маргарида Адамужи Талапа выразила благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с полным производственным процессом. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества и возможность обучения студентов Мозамбика на базе этого предприятия.

«Россия — наш важный стратегический партнер, сегодня мы также убедились, что производство здесь активно развивается», — добавила Маргарида Адамужи Талапа .

«Мясокомбинат Клинский», основанный в 1939 году, сегодня занимает ведущее положение в Группе «ПРОДО» — одной из крупнейших российских компаний по производству мясных продуктов. В состав Группы входят 11 предприятий, расположенных в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Во время визита делегация ознакомилась с функционированием автоматизированных линий по нарезке мяса, а также с процессом изготовления сосисок и колбасных изделий.

«Мы рады были показать нашим гостям производственные мощности. Агропромышленный комплекс активно развивается и цифровизируется: внедряются современные технологии, создаются новые рабочие места, применяются передовые практики. Международное сотрудничество для нас приоритет, и мы планируем продолжать взаимодействие не только в сфере культуры и образования, но и в экономике и промышленности», — отметила сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская .

Московская область находится на втором месте в России по производству колбасных изделий, занимая 12% общероссийского рынка и 23% рынка Центрального федерального округа. Продукция местных производителей также экспортируется в страны СНГ, такие как Казахстан, Азербайджан и Беларусь.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин подчеркнул, что системообразующие компании, такие как «Мясокомбинат Клинский», способствуют увеличению их влияния не только в России, но и за её пределами.

Мясокомбинат выпускает свыше 35 тысяч тонн колбасных изделий и деликатесов ежегодно, из которых 70% составляют сосиски. В будущем планируется нарастить производство продукции в нарезке с 500 до 750 тонн в месяц, добавила директор АО «Мясокомбинат Клинский» Светлана Рыжова.

С начала 2023 года на мясокомбинате реализуется крупный инвестиционный проект по обновлению и расширению производственных мощностей, общий бюджет которого превышает два миллиарда рублей. Основной задачей проекта является увеличение производства сосисок, колбас и мясных нарезок. В ходе первого этапа был введён в эксплуатацию автоматизированный цех для нарезки мяса, модернизирована линия по изготовлению сосисок и проведена перепланировка основных производственных помещений.