Единое собрание колледжей и вузов Подмосковья посетили более 3000 родителей

06 апреля 2026, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше трёх тысяч человек посетили единое родительское собрание вузов и колледжей Московской области «Выбор профессии — выбор будущего». Мероприятие организовали для семей с учениками девятых и одиннадцатых классов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.





Участникам собрания рассказали о системе инклюзивного среднего специального и высшего образования в регионе, а также о различных специальностях и профессиях, которые могут получить ребята с инвалидностью.





«Кроме того, в рамках собрания родители получили актуальную информацию о возможностях для поступления и об условиях обучения», — говорится в сообщении.