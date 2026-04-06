В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» ввели в эксплуатацию дом на 178 квартир

06 апреля 2026, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус №3А на 178 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории деревни Митькино Одинцовского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дом малоэтажный, его общая площадь составляет около 12 700 квадратных метров. Там расположены квартиры различных форматов: типовые, евровариант и с террасами, а также 103 кладовых.





«Собственникам передают квартиры с черновой, предчистовой и чистовой отделками», — отмечается в сообщении.