В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» ввели в эксплуатацию дом на 178 квартир
Корпус №3А на 178 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории деревни Митькино Одинцовского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Дом малоэтажный, его общая площадь составляет около 12 700 квадратных метров. Там расположены квартиры различных форматов: типовые, евровариант и с террасами, а также 103 кладовых.
«Собственникам передают квартиры с черновой, предчистовой и чистовой отделками», — отмечается в сообщении.В настоящее время на территории ЖК застройщик за свой счёт возводит школу на 560 мест и детский сад на 260 воспитанников. По окончании строительства оба объекта передадут муниципалитету.