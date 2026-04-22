Единороссы и их сторонники выйдут на общеобластной субботник в Подмосковье
Представители «Единой России» примут участие в традиционном общеобластном субботнике в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
В этом году субботник пройдёт 25 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Партийцы, молодогвардейцы, юнармейцы и жители региона будут наводить порядок на улицах, у социальных объектов, в зонах отдыха, на берегах водоёмов и в других общественных местах.
«Партия каждый год включается в эту акцию. Приводим в порядок памятные места, скверы и парки. В прошлом году по проекту «Сад памяти» высадили более 1200 деревьев. В этом году работа будет идти более чем на 600 площадках. Чтобы работалось веселее, на крупных площадках пройдёт развлекательная программа. Для участников субботника организуют выдачу граблей, мешков и перчаток. Для них готовят полевую кухню с горячим чаем», – рассказал депутат Госдумы от «Единой России», координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган.
В Балашихе приведут в порядок десятки локаций – леса, парки, набережные, детские площадки, дворы и территории у культурных объектов. Центральной площадкой станет Вишняковский лесопарк.
В Щёлкове партийный субботник состоится на территории Чкаловских озёр. После комплексного благоустройства набережной по народной программе «Единой России» эти озёра стали главной точкой притяжения для местных жителей.
Партийцы из Мытищ проведут субботники на 30 локациях, в том числе на набережной Яузы. Там по народной программе благоустроили левый и правый берега, острова, пирсы, пешеходные дорожки и зелёные зоны. В уборке примет участие олимпийский чемпион, председатель регионального Совета сторонников «Единой России», участник
предварительного голосования партии Александр Легков.
Ранее подмосковные единороссы и неравнодушные жители привели в порядок сотни объектов воинской славы по всей области.