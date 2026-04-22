Единороссы и их сторонники выйдут на общеобластной субботник в Подмосковье

оригинал

Представители «Единой России» примут участие в традиционном общеобластном субботнике в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.



В этом году субботник пройдёт 25 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Партийцы, молодогвардейцы, юнармейцы и жители региона будут наводить порядок на улицах, у социальных объектов, в зонах отдыха, на берегах водоёмов и в других общественных местах.

«Партия каждый год включается в эту акцию. Приводим в порядок памятные места, скверы и парки. В прошлом году по проекту «Сад памяти» высадили более 1200 деревьев. В этом году работа будет идти более чем на 600 площадках. Чтобы работалось веселее, на крупных площадках пройдёт развлекательная программа. Для участников субботника организуют выдачу граблей, мешков и перчаток. Для них готовят полевую кухню с горячим чаем», – рассказал депутат Госдумы от «Единой России», координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган.
Александр Коган (Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО)

В Балашихе приведут в порядок десятки локаций – леса, парки, набережные, детские площадки, дворы и территории у культурных объектов. Центральной площадкой станет Вишняковский лесопарк.

В Щёлкове партийный субботник состоится на территории Чкаловских озёр. После комплексного благоустройства набережной по народной программе «Единой России» эти озёра стали главной точкой притяжения для местных жителей.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Партийцы из Мытищ проведут субботники на 30 локациях, в том числе на набережной Яузы. Там по народной программе благоустроили левый и правый берега, острова, пирсы, пешеходные дорожки и зелёные зоны. В уборке примет участие олимпийский чемпион, председатель регионального Совета сторонников «Единой России», участник
предварительного голосования партии Александр Легков.

Ранее подмосковные единороссы и неравнодушные жители привели в порядок сотни объектов воинской славы по всей области.
Лора Луганская

