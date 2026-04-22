Единороссы и их сторонники выйдут на общеобластной субботник в Подмосковье

22 апреля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Представители «Единой России» примут участие в традиционном общеобластном субботнике в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.





В этом году субботник пройдёт 25 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Партийцы, молодогвардейцы, юнармейцы и жители региона будут наводить порядок на улицах, у социальных объектов, в зонах отдыха, на берегах водоёмов и в других общественных местах.

«Партия каждый год включается в эту акцию. Приводим в порядок памятные места, скверы и парки. В прошлом году по проекту «Сад памяти» высадили более 1200 деревьев. В этом году работа будет идти более чем на 600 площадках. Чтобы работалось веселее, на крупных площадках пройдёт развлекательная программа. Для участников субботника организуют выдачу граблей, мешков и перчаток. Для них готовят полевую кухню с горячим чаем», – рассказал депутат Госдумы от «Единой России», координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган.

Александр Коган (Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО)