В Подмосковье напомнили, как защититься от клещей на субботнике
Сезон активности клещей в Подмосковье начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Особую актуальность это приобретает в период проведения традиционных весенних субботников.
О том, как защититься от клещей, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Важно помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и во дворах, парках, в траве и на невысоких кустарниках. Они переносят возбудителей опасных инфекций, в том числе болезни Лайма, или боррелиоза, клещевого энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека.
«Чтобы защитить себя во время субботника, закройте голову головным убором или капюшоном. Наденьте рубашку с длинными рукавами, манжетами и воротником, заправьте её в брюки, а брюки – в сапоги или носки. Выбирайте обувь, полностью закрывающую тыл стопы и лодыжки. Учтите, что репелленты, если их не обновлять, не обеспечивают надёжной защиты», – отметили в министерстве.Если клещ всё же укусил, нужно запомнить, где территориально это случилось. Это важно для диагностики инфекции.
«Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, не применяйте крем, вазелин, масло, другие жидкости для его обработки. Используйте ручку-лассо, клещ-отвёртку или прочную нить. Аккуратно удалите клеща, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь не раздавить его и не оторвать головку от туловища. После удаления обработайте рану антисептиком», – посоветовали в Минчистоты.Далее нужно поместить членистоногое в банку с отверстиями и отвезти в лабораторию на анализ не позднее трёх дней после укуса. Необходимо также через две-четыре недели сдать кровь на энцефалит и боррелиоз.