В Подмосковье напомнили, как защититься от клещей на субботнике

Сезон активности клещей в Подмосковье начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Особую актуальность это приобретает в период проведения традиционных весенних субботников.





О том, как защититься от клещей, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.



Важно помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и во дворах, парках, в траве и на невысоких кустарниках. Они переносят возбудителей опасных инфекций, в том числе болезни Лайма, или боррелиоза, клещевого энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека.

«Чтобы защитить себя во время субботника, закройте голову головным убором или капюшоном. Наденьте рубашку с длинными рукавами, манжетами и воротником, заправьте её в брюки, а брюки – в сапоги или носки. Выбирайте обувь, полностью закрывающую тыл стопы и лодыжки. Учтите, что репелленты, если их не обновлять, не обеспечивают надёжной защиты», – отметили в министерстве.

«Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, не применяйте крем, вазелин, масло, другие жидкости для его обработки. Используйте ручку-лассо, клещ-отвёртку или прочную нить. Аккуратно удалите клеща, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь не раздавить его и не оторвать головку от туловища. После удаления обработайте рану антисептиком», – посоветовали в Минчистоты.