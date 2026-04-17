Подмосковные единороссы проведут субботник на воинских мемориалах
Общеобластной субботник на расположенных в Московской области воинских мемориалах проведёт региональное отделение «Единой России» 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Участие в мероприятии, помимо самих партийцев, примут члены Молодой гвардии, ветераны специальной военной операции и неравнодушные местные жители.
«Подмосковье после зимы нуждается в заботе, и «Единая Россия» традиционно берёт на себя роль организатора первого общеобластного субботника», — заявил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.Он добавил, что субботник проведут не только на центральных локациях, но и на отдалённых территориях. А в некоторый муниципалитетах в план работ вошли придомовые участки семей ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.