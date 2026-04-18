Около 500 мешков мусора собрали на субботнике в Долгопрудном

18 апреля 2026, 18:01

Фото: iStock/Администрация Долгопрудный г.о.

Сегодня, 18 апреля, в Долгопрудном состоялся очередной общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Уборка проходила одновременно в нескольких микрорайонах — на участках, которые больше всего нуждались в чистоте. Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова рассказала, что самой грязной оказалась линия от заградворот до дома №37 по улице Парковой. Со всех точек удалось собрать около 500 мешков мусора.



В акции участвовали сотрудники муниципального учреждения и поддержавшие их местные жители. Также субботники в своих дворах провели некоторые управляющие компании. Например, в квартале улиц Циолковского, Советской, Первомайской и Институтского переулка за порядок наводило ООО «УК Долгопрудный».



Директор организации Николай Теплицкий отметил, что жители активно помогали коммунальщикам: сгребали мусор и листву, мыли контейнерные площадки и асфальт, проводили опиловку сухих деревьев и веток, а также убирали части растений, скопившиеся на кровле и фасадах домов.



Завершающая уборка весны запланирована на 25 апреля — тогда Долгопрудный присоединится к Общеобластному субботнику.