Единороссы Московской области организовали празднование Дня студенчества
Подмосковные единороссы организовали многочисленные акции и торжественные мероприятия в честь Дня российского студенчества. В регионе живут и учатся тысячи талантливых ребят, которые являются главным интеллектуальным и творческим потенциалом региона, отметил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В Балашихе секретарь местного отделения партии Сергей Юров побывал в Российском государственном университете народного хозяйства имени В.И. Вернадского. На встрече со студентами обсудили развитие городской инфраструктуры, поддержку молодых профессионалов и трудоустройство.
«Приятно видеть активных, думающих, неравнодушных людей, которые искренне интересуются жизнью города и своим будущим. Ребята отметили, что Балашиха сегодня – один из самых молодёжных округов Подмосковья. Важно создавать здесь условия, чтобы учёба, самореализация и старт карьеры были комфортными и перспективными», – сказал Юров.Сейчас в вузе учатся более 6000 студентов. Направления специальностей – от IT-технологий до агропрома. За последний учебный год в университете стартовало более 20 новых образовательных программ. Это позволяет готовить кадры, отвечающие реальным запросам экономики и социальной сферы.
Во Дворце культуры «Россия» в Серпухове в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» впервые прошёл зимний бал. А в ДК «Лира» наградили учащихся Чеховского техникума СП-4, расположенного в посёлке Пролетарский.
В Бронницах на встрече со студентами обсудили возможность присвоения городу статуса наукограда. В беседе участвовали секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Лысенков и депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Благодарственные письма вручили студентам, отличившимся в учёбе, спорте, научной и общественной деятельности.
В Кашире учащихся структурного подразделения колледжа «Московия» поздравил секретарь местного отделения партии, глава округа Роман Пичугин. Подразделение уже более 50 лет готовит специалистов железнодорожной отрасли – машинистов, техников и проводников. За всё время учреждение выпустило свыше 50 000 специалистов железнодорожного транспорта.