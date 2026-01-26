Единороссы Московской области организовали празднование Дня студенчества

26 января 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

Подмосковные единороссы организовали многочисленные акции и торжественные мероприятия в честь Дня российского студенчества. В регионе живут и учатся тысячи талантливых ребят, которые являются главным интеллектуальным и творческим потенциалом региона, отметил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.





В Балашихе секретарь местного отделения партии Сергей Юров побывал в Российском государственном университете народного хозяйства имени В.И. Вернадского. На встрече со студентами обсудили развитие городской инфраструктуры, поддержку молодых профессионалов и трудоустройство.

«Приятно видеть активных, думающих, неравнодушных людей, которые искренне интересуются жизнью города и своим будущим. Ребята отметили, что Балашиха сегодня – один из самых молодёжных округов Подмосковья. Важно создавать здесь условия, чтобы учёба, самореализация и старт карьеры были комфортными и перспективными», – сказал Юров.

