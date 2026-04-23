Единороссы почти выполнили пятилетнюю народную программу по семейной политике
Число детей в Подмосковье за последние пять лет увеличилось на 66 000 и составило 1,8 млн. Такие данные привели на круглом столе «Молодёжь и дети Подмосковья».
В заседании участвовали представители правительства и молодёжи. На нём отметили, что доля детского населения стабильно удерживается в регионе на уровне 20%.
Круглый стол в Балашихе стал продолжением федерального форума, на котором «Единая Россия» вместе с правительством представила итоги народной программы по молодёжной и семейной политике за пять лет.
«Мы видим реальные результаты системной работы по народной программе, которую ведет «Единая Россия» вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания выстроены вокруг будущего детей. Благодаря народной программе мы заложили прочный фундамент роста и развития нового поколения – сильного, ответственного и патриотичного. И это только начало», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Одним из главных достижений он назвал устойчивое демографическое развитие региона. За пять лет численность населения Подмосковья выросла почти на 350 000 человек и достигла девяти миллионов. Число многодетных семей увеличилось на 36% – с 86 000 до 117 000.
Этот показатель выводит Московскую область в пятёрку сильнейших регионов России по этому показателю.
Как напомнил Брынцалов, такая динамика стала возможной благодаря созданию условий для рождения детей в рамках народной программы. В неё входят меры поддержки семей с детьми, включая выплаты и льготы, модернизацию системы здравоохранения.
В регионе работают 74 женские консультации и 10 центров репродуктивного здоровья семьи. Открыт Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля – крупнейшее детское медучреждение страны, созданное при поддержке президента.
Брынцалов добавил, что сегодня новые жилые районы проектируют с обязательным строительством школ, детсадов и поликлиник. Всех учеников начальной школы обеспечивают бесплатным горячим питанием. Это решение фракция «Единой России» в Мособлдуме поддержала единогласно.
За пять лет в Подмосковье построили более 300 новых объектов образования, капитально отремонтировали порядка 350.
Как отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, по народной программе в регионе за пятилетку появились новые школьные места для 137 00 детей. Сейчас вся система образования региона охватывает более миллиона детей.
«В центре нашей работы – всегда ребёнок, семья, педагог и экономика региона. Мы уделяем внимание не только увеличению мест, но и созданию новых условий. Это безопасная среда, новая материально-техническая база. Все это и повышает качество образования», – подчеркнула Пильдес.
В завершение Брынцалов отметил, что народная программа «Единой России» в регионе выполнена почти на 100%. Результаты ощутимы и важны для каждого жителя Подмосковья.
Сейчас партия приступила к формированию новой народной программы на следующие пять лет. Будет продолжен курс на укрепление семьи, развитие образования и поддержку молодёжи, подчеркнул спикер Мособлдумы.