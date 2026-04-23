Достижения.рф

Единороссы почти выполнили пятилетнюю народную программу по семейной политике

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Число детей в Подмосковье за последние пять лет увеличилось на 66 000 и составило 1,8 млн. Такие данные привели на круглом столе «Молодёжь и дети Подмосковья».



В заседании участвовали представители правительства и молодёжи. На нём отметили, что доля детского населения стабильно удерживается в регионе на уровне 20%.

Круглый стол в Балашихе стал продолжением федерального форума, на котором «Единая Россия» вместе с правительством представила итоги народной программы по молодёжной и семейной политике за пять лет.

«Мы видим реальные результаты системной работы по народной программе, которую ведет «Единая Россия» вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания выстроены вокруг будущего детей. Благодаря народной программе мы заложили прочный фундамент роста и развития нового поколения – сильного, ответственного и патриотичного. И это только начало», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО)

Одним из главных достижений он назвал устойчивое демографическое развитие региона. За пять лет численность населения Подмосковья выросла почти на 350 000 человек и достигла девяти миллионов. Число многодетных семей увеличилось на 36% – с 86 000 до 117 000.

Этот показатель выводит Московскую область в пятёрку сильнейших регионов России по этому показателю.

Как напомнил Брынцалов, такая динамика стала возможной благодаря созданию условий для рождения детей в рамках народной программы. В неё входят меры поддержки семей с детьми, включая выплаты и льготы, модернизацию системы здравоохранения.

В регионе работают 74 женские консультации и 10 центров репродуктивного здоровья семьи. Открыт Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля – крупнейшее детское медучреждение страны, созданное при поддержке президента.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Брынцалов добавил, что сегодня новые жилые районы проектируют с обязательным строительством школ, детсадов и поликлиник. Всех учеников начальной школы обеспечивают бесплатным горячим питанием. Это решение фракция «Единой России» в Мособлдуме поддержала единогласно.

За пять лет в Подмосковье построили более 300 новых объектов образования, капитально отремонтировали порядка 350.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Как отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, по народной программе в регионе за пятилетку появились новые школьные места для 137 00 детей. Сейчас вся система образования региона охватывает более миллиона детей.
«В центре нашей работы – всегда ребёнок, семья, педагог и экономика региона. Мы уделяем внимание не только увеличению мест, но и созданию новых условий. Это безопасная среда, новая материально-техническая база. Все это и повышает качество образования», – подчеркнула Пильдес.
Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

В завершение Брынцалов отметил, что народная программа «Единой России» в регионе выполнена почти на 100%. Результаты ощутимы и важны для каждого жителя Подмосковья.

Сейчас партия приступила к формированию новой народной программы на следующие пять лет. Будет продолжен курс на укрепление семьи, развитие образования и поддержку молодёжи, подчеркнул спикер Мособлдумы.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0