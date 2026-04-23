Единороссы почти выполнили пятилетнюю народную программу по семейной политике

23 апреля 2026, 19:42

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Число детей в Подмосковье за последние пять лет увеличилось на 66 000 и составило 1,8 млн. Такие данные привели на круглом столе «Молодёжь и дети Подмосковья».





В заседании участвовали представители правительства и молодёжи. На нём отметили, что доля детского населения стабильно удерживается в регионе на уровне 20%.



Круглый стол в Балашихе стал продолжением федерального форума, на котором «Единая Россия» вместе с правительством представила итоги народной программы по молодёжной и семейной политике за пять лет.

«Мы видим реальные результаты системной работы по народной программе, которую ведет «Единая Россия» вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания выстроены вокруг будущего детей. Благодаря народной программе мы заложили прочный фундамент роста и развития нового поколения – сильного, ответственного и патриотичного. И это только начало», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО)

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

«В центре нашей работы – всегда ребёнок, семья, педагог и экономика региона. Мы уделяем внимание не только увеличению мест, но и созданию новых условий. Это безопасная среда, новая материально-техническая база. Все это и повышает качество образования», – подчеркнула Пильдес.