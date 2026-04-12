«Символ духовного обновления»: Единороссы поздравили жителей Подмосковья с Пасхой
В Подмосковье верующие встречают светлый праздник Пасхи – Воскресения Христова. Он олицетворяет духовное обновление и мир.
Жителей региона поздравила «Единая Россия», сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.
«Этот великий и радостный праздник символизирует духовное обновление, торжество жизни, добра и справедливости, дарит надежду и укрепляет веру в лучшее», – отметил в своём поздравлении председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что на протяжении веков Церковь играет важную роль в объединении людей вокруг таких нравственных ценностей, как милосердие, сострадание и любовь к ближнему. Эти ориентиры способствуют укреплению общества и формированию культуры взаимопомощи.
«В пасхальные дни особенно важно помогать нуждающимся, дарить тепло и внимание старшему поколению, прививать интерес к истории и традициям нашего народа детям. Желаю вам неиссякаемой веры и сил для добрых дел! Пусть пасхальная радость наполнит ваши сердца», – добавил Брынцалов.Пасха считается главным праздником в православном календаре. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа, готовят творожные пасхи, красят яйца и собираются на богослужения в храмах.