В Лыткарине открыли отремонтированный стадион «Полёт»

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Полёт» завершили в Лыткарине. Объект снова открыт для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Обновление стадиона проводили на средства из окружного бюджета в рамках региональной госпрограммы.





«В ходе реконструкции на футбольном поле уложили новое покрытие и построили трибуны с навесом на 500 мест, обновили беговые дорожки, обустроили площадки для волейбола и баскетбол и воркаут-зону, отремонтировали помещения для судей и раздевалки, а также благоустроили прилегающую территорию», — рассказал глава подмосковного Минстройкомплекса Александр Туровский.