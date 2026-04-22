Игорь Брынцалов: В Подмосковье работают более 3100 старост

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Московская область является одним из лидеров в России по внедрению передовых муниципальных практик и управленческих решений. Сегодня в Подмосковье работают свыше 3100 сельских старост и более 160 территориальных общественных самоуправлений, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Ежегодно 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления.

«Его празднуют те, кто находится на переднем крае общения с жителями, кто каждый день решает вопросы шаговой доступности – от освещения в подъезде до благоустройства парка, от ремонта дороги до организации праздника для детей. Наши коллеги на местах постоянно ищут новые форматы взаимодействия с жителями. Подмосковные муниципалитеты регулярно обмениваются лучшими наработками как между собой, так и с коллегами из других регионов. Как подчёркивал наш президент, миссия местного самоуправления – важнейшая для государства и общества. Это фундамент, на котором строится доверие людей», – подчеркнул Брынцалов.

«Несколько лет назад мы учредили в Московской области День сельского старосты. Ввели для наших старост единое удостоверение и специальный нагрудный знак. Законодательно закрепили статус советов старост при главах муниципальных образований – ведь именно благодаря этим советам удаётся координировать деятельность старост и выстраивать их эффективное взаимодействие с администрацией», – сказал спикер Мособлдумы.