Единороссы Подмосковья направили в Народную программу более 150 тысяч наказов
Свыше 150 тысяч наказов для новой Народной программы «Единой России», предложенных жителями Московской области, направили в Центральный исполнительный комитет подмосковные партийцы. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Народная программа определит задачи, которые будет решать «Единая Россия» в течение следующих пяти лет.
«Собранные в Подмосковье наказы охватывают практически все сферы жизни. Лидером по количеству обращений является благоустройство. К этой сфере относятся 36% инициатив. Люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов», — отметил победитель предварительного голосования «Единой России», чемпион мира по единоборствам Александр Зарубин.А руководительницы «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц отметила, что собирать предложения помогали, в том числе, различные интерактивные форматы. Например, деловая игра «Город пЕРемен».
«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Интересные идеи мы включали в Народную программу», — сказала Алумянц.Приём предложений в Народную программу продолжается. Передать свои наказы можно через муниципальные отделения партии, по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.