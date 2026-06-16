Единороссы Подмосковья направили в Народную программу более 150 тысяч наказов

16 июня 2026, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Свыше 150 тысяч наказов для новой Народной программы «Единой России», предложенных жителями Московской области, направили в Центральный исполнительный комитет подмосковные партийцы. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Народная программа определит задачи, которые будет решать «Единая Россия» в течение следующих пяти лет.





«Собранные в Подмосковье наказы охватывают практически все сферы жизни. Лидером по количеству обращений является благоустройство. К этой сфере относятся 36% инициатив. Люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов», — отметил победитель предварительного голосования «Единой России», чемпион мира по единоборствам Александр Зарубин.

«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Интересные идеи мы включали в Народную программу», — сказала Алумянц.