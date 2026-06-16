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В Кашире завершают строительство очистных сооружений для нужд 52 тысяч жителей

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Очистные сооружения строят в деревне Терново-1 округа Кашира. Они будут обслуживать около 52 тысяч человек. В настоящее время готовность объекта составляет 82%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Строительство ведётся по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». На реализацию проекта направили 2,87 млрд рублей.

«Сейчас на объекте занимаются обустройством инженерных сетей и систем и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Закончить строительство планируют в сентябре текущего года. Мощность новых очистных сооружений составит 20 тысяч кубометров в сутки.
Лев Каштанов

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