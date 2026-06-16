В Кашире завершают строительство очистных сооружений для нужд 52 тысяч жителей

16 июня 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Очистные сооружения строят в деревне Терново-1 округа Кашира. Они будут обслуживать около 52 тысяч человек. В настоящее время готовность объекта составляет 82%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство ведётся по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». На реализацию проекта направили 2,87 млрд рублей.





«Сейчас на объекте занимаются обустройством инженерных сетей и систем и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.